Wolfgang Giella wohnt in Chur und gehört keiner Partei an. Er war von einer Findungsgruppe mit FDP, FLiG, SP und SVP portiert worden. Der 52-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Giella arbeitet in Winterthur als Leiter der Hochschulbibliothek der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW).