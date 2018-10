Schönste Tafeläpfel kommen in die Mostpresse

Etwa 100'000 Tonnen Tafeläpfel können pro Jahr in der Schweiz verkauft werden. In diesem Jahr wurden aber 170'000 Tonnen geerntet. Der Markt könne das nicht schlucken, erklärt Ralph Gilg vom Thurgauer Obstverband: «Wir können schon etwas mit den Preisen runter, aber die zusätzlichen 70'000 Tonnen Äpfel können wir nicht einfach so vermarkten.»

Das führt dazu, dass tausende Tonnen Tafelobst in die Mostpressen gegeben werden, obwohl sie beste Qualität hätten. «Im letzten Jahr hat der Frost die Ernte beschädigt, heuer haben wir schönste Äpfel an den Bäumen und können sie nicht verkaufen. Das ist bitter!», sagt Gilg. Bitter besonders darum, weil die Preise für Mostobst (rund 0.30 Fr./kg) viel tiefer sind als für Tafelobst (rund 1.10 Fr./kg). «Das dürfte manchem Bauern nochmal ein Loch in die Kasse machen.»

Legende: Unter anderem der Tafelapfel Jonagold hat in den letzten Monaten nochmals kräftig an Grösse zugelegt. Keystone

Die Lagerhäuser der Obsthändler sind voll. «Im Vergleich zum Vorjahr haben wir eine etwa doppelt so grosse Ernte», sagt Beno Neff, Geschäftsleiter von Tobi Seeobst. Für die Händler heisst das, dass sie allerbeste Qualität einlagern und verkaufen können. Die Kunden kommen zudem in den Genuss von leicht tieferen Preisen.