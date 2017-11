Um was geht es? Im Rahmen der Budgetdebatte hat der Grosse Rat eine individuelle Lohnerhöhung für das Staatspersonal beschlossen. Eine generelle Lohnerhöhung war kein Thema.

Was kritisiert die SP? Die Kantonsrätin der SP, Barbara Kern, erinnerte in der Debatte daran, dass nun schon zum vierten Mal in Folge auf eine generelle Lohnerhöhung beim Staatspersonal verzichtet werde: «Die Zitrone, was das Sparen beim Staatspersonal angeht, ist ausgepresst.»

Wie reagierte die SVP? Vico Zahnd von der SVP entgegnete, dass der Kanton nach wie vor ein sehr attraktiver Arbeitgeber sei - vor allem im Vergleich mit der Wirtschaft im Kanton Thurgau. Bei den Löhnen sei man nach wie vor deutlich höher.