Der Umsatz von Stadler Rail kletterte im ersten Halbjahr 2019 um 40 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken und der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um ein Drittel auf knapp 50 Millionen Franken. Unter dem Strich fuhr Stadler einen Reingewinn von 27,5 Millionen Franken ein, mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr.

Wir werden einen Rekordumsatz machen von 3,5 Milliarden. So viele Fahrzeuge haben wir noch nie ausgeliefert.

Auch die Auftragsbücher sind so dick wie noch nie, gab Ex-SVP-Nationalrat Peter Spuhler an einer Medienkonferenz bekannt. Im ersten Halbjahr holte Stadler Aufträge von rund 2,3 Milliarden Franken herein. Das sind 1,5 Milliarden Franken mehr als im Vorjahressemester.

Mit den Zahlen hat Stadler die Erwartungen der Finanzgemeinde etwas verfehlt. Analysten hatten im Schnitt gemäss der Nachrichtenagentur AWP mit einem Umsatz von 1,14 Milliarden Franken und einem EBIT von 53,2 Millionen Franken gerechnet. Allerdings hatten die Schätzungen der Analysten weit auseinandergelegen, da Stadler bisher keine Halbjahreszahlen veröffentlicht hatte, was die Schätzungen schwierig machte.