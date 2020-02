Hall of Fame

Er ist einer der besten und beliebtesten Eishockeyspieler, den die Schweiz je hatte: Mathias Seger. 2018 hat er mit 40 Jahren die Schlittschuhe an den Nagel gehängt, jetzt wird der Ostschweizer in die Hall of Fame des Internationalen Eishockeyverbandes aufgenommen.

Es ist eine Auszeichnung für seine Karriere, die lange und erfolgreich war. Sechs Mal wurde er Meister mit den ZSC Lions, und kein anderer Spieler hat an mehr Weltmeisterschaften teilgenommen als er – nämlich 16 Mal. Die Aufnahmezermonie findet am letzten Tag der WM, am 24. Mai, in Zürich statt.

Mathias Seger Ostschweizer Eishockeylegende Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Seine Karriere startete Mathias Seger beim EHC Uzwil. Sein NLA-Debüt gab er 1996 beim SC Rapperswil-Jona. 1999 wechselte er zu den ZSC Lions, mit denen er grosse Erfolge feierte; unter anderem gewann er sechs Mal den Meistertitel. Ausserdem war er viele Jahre lang Captain des Zürcher Traditionsvereins und fester Bestandteil der Schweizer Nationalmannschaft.

SRF News: Mathias Seger, was bedeutet Ihnen die Aufnahme in die Hall of Fame?

Mathias Seger: Wenn man schaut, was in der Hall of Fame für grosse Namen sind und ich jetzt auch aufgenommen werde, dann ist das für mich eine riesige Ehre. Ich freue mich extrem.

Waren Sie schon einmal in dieser Hall of Fame in Toronto?

Ja, ich war einmal mit der U20-Nationalmannschaft dort. Es ist wirklich eindrücklich. Ich werde allerdings in den Teil des internationalen Verbandes aufgenommen, das ist nur ein kleiner Teil – denn eigentlich ist es die Hall of Fame der NHL.

Wie haben Sie davon erfahren, dass Sie aufgenommen werden in die Hall of Fame?

Das war speziell. Ich war gerade am Kochen, als ich einen Anruf erhalten habe. Ich hatte bereits abgeschlossen mit dem Ganzen. Wenn eine Karriere so honoriert wird, ist das schon sehr schön.

Das Gespräch führte Selina Wiederkehr.