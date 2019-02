An den Hallen Leichtathletik Schweizermeisterschaften in St. Gallen konnte sich Selina Büchel als einzige Ostschweizerin eine Goldmedaille umhängen lassen. Über 800 m lief die 27jährige Toggenburgerin eine Zeit von 2:09:24.

Sie bestätigte damit die in den vergangenen Wochen erbrachten Leistungen und zeigte auch auf, dass sie für die Hallen Europameisterschaften von Anfang März im Glasgow bestens vorbereitet ist. Die gesundheitlichen Probleme des vergangenen Jahres sind überwunden.

Der Trainerwechsel von Marlis und Urs Göldi zu Louis Heyer, aber auch der Wiedereintritt ins Berufsleben als Raumplanungszeichnerin in einem Teilpensum scheinen sich auszuzahlen. Die zweifache Hallen-Europameisterin über 800 m strebt damit in Schottland nach 2015 und 2017 ihren dritten Europameistertitel an.