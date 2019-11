Simon Bamert spielt als Kreisspieler bei St. Otmar in der Nationalliga A. Als Siebenjähriger begann er seine Karriere als Handballspieler auf der Animationsstufe bei St.Otmar St.Gallen. Nach vielen Wechseln ist der 23-Jährige mit seiner Grösse von 184 cm und seinem Gewicht von 105 kg wieder zurück bei St. Otmar.

Viele Wechsel

In den vergangenen sechs Jahren wechselte Simon Bamert insgesamt elf Mal sein Team oder gar den Verein. Er spielte bei seinem Stammverein St. Otmar, beim SV Fides und bei Fortitudo Gossau in Juniorenkategorien, sowie in den Aktivteams von der 2. über die 1. Liga bis hin zur Nationalliga B und Nationalliga A. Doch zu einem Stammplatz in einem Team mit regelmässigen und längeren Einsätzen reichte es nie.

Nationalliga A nie aus den Augen verloren

Sein Ziel, in der Nationalliga A einen Stammplatz zu erreichen, hat Simon Bamert trotz der vielen Wechsel nie aufgegeben. Deshalb hat er jetzt auch wieder von Fortitudo Gossau aus der Nationalliga B in die Nationalliga A zu St.Otmars gewechselt. Dies weil bei den Stadt-St.Gallern in Folge von Verletzungssorgen eine personelle Knappheit entstanden war. Sie soll eine weiter Chance für Simon Bamert sein – so hofft er.