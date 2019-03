Jene Sportlerinnen und Sportler, die für ihre Teams viele Tore werfen, sind in der Öffentlichkeit bekannt, werden verehrt und hochgejubelt. Doch es gibt auch Spieler, die eigentliche Abwehrspezialisten sind, im Angriff kaum zum Einsatz kommen und so im Schatten der Offensivakteure stehen. Ein kämpferischer Abwehrstratege ist Frédéric Wüstner.

Legende: Otmars Abwehrspezialist Frédéric Wüstner (Nummer 10) im Einsatz. ZVG

Der 26-jährige ist österreichischer Handball-Internationaler und spielt seit dieser Saison bei St. Otmar St. Gallen in der Nationalliga A. Er kommt in beiden Teams immer nur dann zum Einsatz, wenn seine Equipe in der Defensive ist. Sobald seine Mannschaft wieder in Ballbesitz ist, sprintet er zur Auswechselbank und macht einem Mitspieler Platz.

Früher oder später kommt der Moment, wo ich meine Inputs auch im Angriff zeigen darf.

Frédéric Wüstner hat sich mit seiner oft undankbaren Rolle, die ihren Ursprung in einer Verletzung vor einigen Jahren hat, abgefunden. Dennoch verhehlt er nicht, dass er doch ab und zu auch gerne einmal ein Tor erzielen würde – ja er hofft in absehbarer Zeit vielleicht sogar seine Qualitäten auch offensiv beweisen zu können. Dann wäre seine Rolle als Leitfigur und Motivator in seinem Team noch ausgeprägter.