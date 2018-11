Die Erzeugung von baumwollenen Garnen, Geweben und vor allem von bedruckten Tüchern war schon im ausgehenden 18. Jahrhundert im Glarnerland verbreitet. Die Gründung des damaligen Betriebes Bartholome Jenny & Co. im Jahre 1808 fiel in eine Zeit, da der Kanton Glarus von einer schweren wirtschaftlichen Krise heimgesucht wurde.

Fortschrittliche Glarner

Um 1864 arbeiteten bei Barth. Jenny & Cie. in Ennenda bereits acht Kupferplatten-Maschinen, zwei Rayé-Maschinen und drei

vierhändige Rouleaux-Druckmaschinen aus England. Damit stand man an der Vorderfront der modernen Zeugdruckerei im Glarnerland.

ln der Nacht vom 2. auf den 3.3.1867 brannte es in der Trümpyger. Ein grosser Hänggiturm mit vielen Tüchern sowie der Pferdestall, das Dampfkesselhaus und das Kupferplatten-Drucklokal wurden zerstört.

Der rekonstruierte Hänggiturm, so wie er heute dasteht, existiert seit 1993. Die ehemalige Baumwolldruckerei Bartholome Jenny & Co. existiert heute noch, einfach unter dem Namen Daniel Jenny & Co.