Die Appenzeller Bahnen streichen ihre Weichen teils weiss an, dies kühlt ab. Die Idee stammt aus Italien.

Jedes Jahr im Sommer kommen auch die Weichen ins Schwitzen. Im Frühsommer, wenn die Sonne scheint und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, ist die Gefahr besonders gross. Durch die Hitze kann es zu sogenannten Verwerfungen oder Verdrückungen kommen.

Jedes Jahr verbiegen sich die Gleise.

Bei einer Verwerfung biegen sich die Weichen so stark, dass der Zug nicht mehr durchfahren kann. Bei einer Verdrückung kann der Zug weiterhin passieren, allerdings mit einer reduzierten Geschwindigkeit.

Bis acht Grad kühler dank weisser Farbe

Bei den Appenzeller Bahnen setzt man seit zwei Jahren auf weisse Farbe. Neuralgische Punkte im Streckennetz, wie die grosse Kurve bei Urnäsch oder Teufen und auch Bereiche beim Güterbahnhof und der Ruckhalde werden weiss gestrichen. Dadurch kühlen sich die Weichen um wichtige sechs bis acht Grad ab.

Die Italiener streichen ihre Weichen schon seit Jahren weiss. Mit Erfolg.

Die Idee habe man den Italienern abgeschaut, so Beat Senti. Er ist bei den Appenzeller Bahnen für die Infrastruktur zuständig. «Die Italiener streichen ihre Weichen schon seit Jahren weiss», so Senti. Was früher belächelt wurde, habe sich nun auch hier bewährt. Weil: «Jedes Jahr verbiegen sich auch hier Gleise».