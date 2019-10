Eines der Merkmale des Kantons Thurgau sind die vielfältigen Hochstammobstgärten. Zusammen mit extensiv bewirtschaftetem Untergrund und der einen oder anderen Hecke sind sie ein einzigartiger Lebensraum für unzählige Vögel und Insekten. Sebastian Eggenberger von Pro Natura Thurgau: «Ökologisch sind diese Hochstammbäume sehr wertvoll.»

Hochstammbäume erhalten und fördern

Besonders interessant sind alte Bäume für Fledermäuse wie das Braune Langohr oder seltene Vögel wie Wendehals, Wiedehopf oder Gartenrotschwanz, die in Baumhöhlen oder Nischen nisten. Um den Lebensraum der Streuobstwiese zu erhalten und zu fördern, führt Pro Natura Thurgau seit 30 Jahren einmal pro Jahr eine Hochstammaktion durch. Während dieser wird bis am 24. Oktober eine grosse Auswahl an jungen Hochstammobstbäumen zu vergünstigten Preisen abgegeben. Auch in diesem Jahr dürften rund 1’000 verbilligte Hochstammbäume verkauft werden.