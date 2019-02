Grundsätzlich sind die Schweizer und Schweizerinnen zufrieden mit ihrem Leben. Das zeigt die Befragung, an welcher die Universität St. Gallen mitwirkte. Die Haltung der Schweiz lasse sich auf eine einfache Formel bringen, erklärt Wirtschaftspsychologe Andreas Krafft: «Die Menschen glauben an das Gute, trotz allem.»

Das heisst, sie sind skeptisch bei vielen Themen wie Politik, Wirtschaft oder soziale Themen. Gleichzeitig sind sie aber zuversichtlich, was ihr eigenes Leben anbelangt.

Modus der Befragung Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen 3000 Deutschschweizer und 1000 Westschweizer haben im Internet die Befragung der Universität St.Gallen und der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung (Swissfuture) ausgefüllt. Es ist die zehnte solche Befragung.

Die Werte in Bezug auf die eigene Zukunft bleiben auch in diesem Jahr auf hohem Niveau und die Hoffnung für das kommende Jahr steigt sogar etwas an.

Hoffnung für Klima schwindet

Schwarz sehen die Schweizer aber beim Thema Klima. Die Einschätzung und die Erwartung an eine positive Entwicklung von Klima und Umwelt hat einen Tiefpunkt erreicht. Dies sei vermutlich auf den unüblich langen, heissen und trockenen Sommer zurückzuführen, erklärt Andreas Krafft.