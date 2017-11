Die Situation: Die Stadt Arbon schreibt seit Jahren rote Zahlen. Auch der Blick in die Zukunft sieht düster aus. Ein Problem sind die Sozialhilfekosten, welche in Arbon so hoch sind wie sonst in keiner Thurgauer Gemeinde. Jeder Arboner zahlt im Schnitt pro Jahr 438 Franken für die Sozialhilfe.

Die Forderung: Der Stadtrat möchte, dass der Kanton via Finanzausgleich die grossen Unterschiede bei den Sozialhilfekosten besser ausgleicht. Er hat deshalb den zuständigen Regierungsrat Jakob Stark am Mittwoch zu einer öffentlichen Diskussion eingeladen.

Die Reaktion: Bereits vor Kurzem hat der Kanton Thurgau die Abgeltungen für Arbon erhöht. Für Stark ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht. Es sei wichtig, dass die Verantwortung für die Sozialhilfe bei den Gemeinden bleibe, dass diese die Fälle auch genau bearbeiteten. Die Diskussion könne im Kantonsparlament aber nochmals geführt werden. Stark sieht noch Potential beim Ausgleich der Zentrumslasten.