Dritter Stromausfall in der Stadt St. Gallen in Folge

Am Sonntagmorgen, kurz vor 6 Uhr, ist es in St. Gallen im Bereich Schibenertor zum dritten Mal innert weniger Tage zu einer Störung im Fahrleitungsnetz gekommen. Wieder fiel der Strom aus. Von den Störungen betroffen sind jeweils die Appenzeller Bahnen und die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG). Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen hat Angst vor einem Imageschaden: «Das ist nicht gut für uns. Wir wollen ein zuverlässlicher Partner sein für unsere Fahrgäste. Wir müssen deshalb so schnell wie möglich das Problem lösen.»

Ist eine Überspannung schuld?

Gemäss aktuellen Erkenntnissen werden die Störungen durch Züge der Appenzeller Bahnen ausgelöst, wobei die genaue Ursache unklar ist, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St. Gallen heisst. Die St. Galler Stadtwerke seien dabei, die Störung zu beheben, um das Fahrleitungsnetz wieder mit Strom zu versorgen.

Die Störungen auf der Strecke der Appenzeller Bahnen auf dem Gebiet der Stadt St. Gallen dauern bis Betriebsschluss am Sonntag um Mitternacht.