Eine von den Initianten in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie bestätigte zwar, dass am vorgesehenen Standort ein beachtliches Potenzial für Windenergie besteht. «Gleichzeitig würde eine solche Anlage aber zu verschiedenen Konflikten in den Bereichen Siedlung und Umwelt führen», schreibt die Standeskommission.

Die Initianten hatten ihr Projekt Mitte 2016 vorgestellt. Die beiden 200 Meter hohen Windräder am Übergang vom Appenzellerland ins Rheintal liessen sich effizient und rentabel betreiben, betonten sie damals. Die privat finanzierte Anlage hätte sauberen Strom für 3500 Haushalte liefern sollen.