Donald Trump in Davos

Erstmals seit dem Jahr 2000 war wieder einmal ein US-Präsident am WEF in Davos. Der US-Präsident war während rund 30 Stunden in der Schweiz und sorgte mit einem grossen Sicherheitsaufgebot für viel Aufmerksamkeit. In seiner Rede stellte der US-Präsident die wirtschaftlichen Qualitäten seines Landes in den Vordergrund.