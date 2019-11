Am frühen Montagnachmittag wurde der traditionelle Christbaum mit einem Schwerlasthelikopter auf den St. Galler Klosterplatz St. Gallen geflogen. Der diesjährige Baum kommt aus Untereggen, ist rund 20 Meter hoch und um die fünf Tonnen schwer.

Die Baumspenderin freut's

Über drei Jahrzehnte stand die Nordmanntanne in einem Garten in Untereggen. Die heute 91-jährige Baumspenderin wartet seit Jahren darauf, dass ihre Tanne als Christbaum auf dem Klosterplatz steht. Jetzt - nach 15 Jahren - gehe ihr Wunsch in Erfüllung, heisst es in einer Mitteilung.

Legende: Die Weihnachtstanne kommt aus Untereggen, ist 20 Meter hoch und wiegt 5 Tonnen. SRF MICHAEL ULMANN

An der Christbaumvernissage am 1. Adventssonntag am 1. Dezember erstrahlt sie zum ersten Mal in ihrem festlichen Gewand. Der traditionelle Schmuck wurde von Menschen mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen kreiert und hergestellt.