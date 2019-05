Inhalt

Jugendliche zu Lesern machen - Der «Spick» gibt neu eine Wochenzeitung heraus

Der «Spick», das bekannte Schweizer Schülermagazin, lanciert eine neue Wochenzeitung für Jugendliche. Am 3. Mai erschien mit den «Spick News» die erste Ausgabe. Der Herausgeber aus St. Gallen will damit bei Jugendlichen das Lesen fördern und das Interesse am Weltgeschehen wecken.