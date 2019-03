Die «Fête des vignerons» findet alle 25 Jahre statt. Diesen Sommer ist es in Vevey statt. Auch die Ostschweizer Kantone machen mit. Aus diesem Anlass begleiten wir in diesem Jahr eine Winzerfamilie mit ihren verschiedenen Anlässen.

Degustation der Jungweine

Auf dem Weingut Herzog in Thal/SG steht in diesen Tagen die Degustation der Jungweine an. «Wir testen, wie sich die Weine 2018 entwickeln», sagt Winzer Christian Herzog, «Die Degustation der Jungweine findet regelmässig statt. Das ist aber kein Genuss. Es ist eine fachmännische Qualitätskontrolle.»

Legende: Die Winzerfamilie Herzog mit Christian, Monika und Manuel probiert die Jungweine, die sie vorher aus den Stahltanks ablässt. SRF/Sascha Zürcher

«Wir dürfen nicht betriebsblind werden»

Die Degustation der weissen und roten Jungweine 2018 findet nicht im Weinkeller statt. «Wir brauchen einen neutralen Raum, um nicht von Gerüchen des Kellers irritiert zu werden», sagt Christian Herzog. Es sei ausserdem wichtig, auch immer wieder fremde Weine zu degustieren. «Ansonsten könnten wir betriebsblind werden. Das könnte Fehler hervorrufen bei der Weinherstellung - dem Vinifizieren - und das wollen wir vermeiden.»

Der Weisswein ist bis in zwei Monaten bereit. Der Rotwein braucht noch ein Jahr Lagerung.

