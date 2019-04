Kampfwahl in Rorschach

Der Rorschacher Stadtrat Guido Etterlin (SP), Beat Looser (parteilos) und der Thaler Gemeindepräsident Robert Raths wollen neuer Stadtpräsident von Rorschach werden. Das Amt wird frei, weil der amtierende Stadtpräsident Thomas Müller altershalber nicht mehr antritt.

Einigkeit bei Sozialfällen

In den politischen Positionen gehen die Standpunkte der drei Kandidaten teils weit, teils kaum auseinander. Einigkeit etwa herrscht zwischen Etterlin und Raths darüber, dass es in Rorschach zu viele billige, alte Wohnungen gebe. «Unsere Nachbargemeinden haben solchen Wohnraum bereits erneuert. Deshalb ziehen Leute, die genau solche billigen Wohnungen suchen, nach Rorschach», sagt Etterlin. Genau dies führe dann dazu, dass es viele Sozialfälle in Rorschach gebe, bekräftigt Raths.

Ein heisses Eisen in der Region Rorschach ist derzeit der geplante Autobahnzubringer. Robert Raths steht voll hinter diesem Ausbau.

Der parteilose Beat Looser hingegen findet die Idee eines Zubringers veraltet. «Wir brauchen bereits heute lediglich zehn Minuten bis zum nächsten Autobahnzubringer. Es ist alles andere als klar, ob es da einen neuen Zubringer braucht.»

Die Wahl für das Rorschacher Stadtpräsidium ist am 19. Mai 2019.