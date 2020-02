Nach dem klaren Nein der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission zum Windpark Krinau im Toggenburg ist im Kanton St. Gallen eine letzte Standortmöglichkeit faktisch vom Tisch. Nach der Absage im Sarganserland und im Linthgebiet kann der Kanton wohl kaum einen Windpark realisieren.

Suche nach Standorten läuft

Aber: Der Kanton gibt nicht auf. Wie der zuständige Regierungsrat Marc Mächler gegenüber SRF bestätigt, ist sein Departement intensiv auf der Suche nach weiteren Standorten. Mächler denkt an fünf bis zehn Gebiete, die näher geprüft werden sollen.

Man wolle in dieser Angelegenheit aber Schritt für Schritt vorgehen. Nach der internen Evaluation würden die Standorte von der Regierung verabschiedet – und auch dem Bund zur Begutachtung vorgelegt.

Mögliche Standorte sind noch nicht bekannt

Das Baudepartement des Kantons St. Gallen wählt mit diesen Schritten einen vorsichtigen Weg: Die bisherigen – mittlerweile ad acta gelegten – Projekte sollten in Gebieten verwirklicht werden, welche bereits in den Richtplan aufgenommen wurden. Wo die St. Galler Regierung die Windparks sieht, ist nicht bekannt; Auskunft gibt es nicht. Die zuständigen Verantwortlichen seien noch am Evaluieren. Erst, wenn sich die Regiergung eine Meinung gebildet habe, würden die Standorte öffentlich gemacht, sagt Regierungsrat Marc Mächler.

SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 06:32 Uhr