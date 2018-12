Legende: Video Schüler in St. Gallen demonstrieren für das Klima abspielen. Laufzeit 00:39 Minuten.

Schüler in St. Gallen demonstrieren für das Klima

Die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Burggraben in St. Gallen haben am Freitag gestreikt. Sie sind um das Klima besorgt und möchten «endlich eine Stimme bekommen». Politkerinnen und Politiker würden es am laufenden Band versäumen, griffige Massnahmen für den inländischen und internationalen Klimaschutz zu ergreifen.

Wir haben Angst um unsere Zukunft

Die Schülerinnen und Schüler fordern, dass der Klimanotstand ausgerufen wird und die Schweiz wirkungsvolle Klimaschutz-Massnahmen ergreift. «Wir haben Angst um unsere Zukunft, die von den überwiegend alten Männern in unseren Parlamenten durch fehlende Klimaschutz-Massnahmen unwiderruflich zerstört wird», heisst es in einem Begleitschreiben.

Legende: "Jugend eine Zukunft geben": Protestaktion an der Kantonsschule Burggraben in St. Gallen. SRF/Michael Ulmann

Anstoss zum Klimastreik in St. Gallen gab die 15-jährige Schwedin Greta Thunberg, die kürzlich eine Rede an der Weltkonferenz hielt. Nach Klimastreiks in der ganzen Schweiz wollten auch die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Burggraben ein Zeichen setzen.