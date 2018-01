Ab 2024 wird das Gebäude 04 am Kantonsspital St. Gallen saniert. Das Labor für klinische Medizin und Hämatologie als Teil des Zentrums für Labormedizin ist dort auf drei Etagen Mieterin und muss ausziehen.

Legende: Dort, wo das Labor künftig untergebracht werden soll, ist gar kein Platz vorhanden. SRF / Michael Breu

Man habe das Labor im Rummel um den Grossbau am Kantonsspital nicht vergessen, sagt Jürg Kellenberger, stellvertretender Kantonsbaumeister. Das Labor soll einst ins Hauptgebäude des Zentrums für Labormedizin an der Frohbergstrasse ziehen.

Dieses Gebäude ist allerdings bereits belegt und in die Jahre gekommen. Darum plane man eine Sanierung und eine Erweiterung, allenfalls mit Neubauten, so Kellenberger. Aktuell arbeitet der Kanton an einer Projektskizze. Bis 2024 soll der Ausbau fertig sein, so dass das Labor für klinische Medizin und Hämatologie umziehen kann.