Im Obertoggenburg ist die Thur am Dienstagmorgen an einigen Stellen über die Ufer getreten. Wenige Keller mussten ausgepumpt werden. Bedrohlich sei die Situation aber nie gewesen, sagt Markus Wenk, Feuerwehrkommandant in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann: «Für uns war das ein Alltagsereignis.» Bis am Mittag hatte sich die Situation weitgehend entschärft. Verschiedene provisorische Schutzmassnahmen konnten wieder beseitigt werden.

Bild 1 / 8 Legende: Thur bei Alt St. Johann SRF Bild 2 / 8 Legende: Thur bei Alt St. Johann SRF Bild 3 / 8 Legende: Die Feuerwehr hatte am Morgen Schutzmassnahmen errichtet. SRF Bild 4 / 8 Legende: SRF Bild 5 / 8 Legende: Thur bei Alt St. Johann SRF Bild 6 / 8 Legende: Kraftwerk bei Krummenau SRF Bild 7 / 8 Legende: Thur bei Nesslau. Gegen Mittag sind die Pegel wieder gesunken. SRF Bild 8 / 8 Legende: SRF

Allerdings werden bis am Mittwochmorgen weitere Regenmengen erwartet, wie SRF Meteo mitteilt. Dafür sei die Feuerwehr bereit. «Ich habe unsere Leute nach Hause geschickt, um sich auszuruhen», sagt Wenk, «Falls sich die Situation wieder verschärfen sollte, sind wir bereit.»

Der Regen in der Ostschweiz dürfte morgen früh nachlassen. Am Abend und in der Nacht muss noch mit grösseren Mengen gerechnet werden.

Viel Wasser in der ganzen Ostschweiz

Der Regen hatte in der Nacht auf Dienstag in der Ostschweiz an mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt. Betroffen waren unter anderem der Hauptort St. Gallen. In Amden trat zudem ein Bach über die Ufer. Personen kamen laut Mitteilung der Polizei nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.