Was für viele ein Ding der Unmöglichkeit ist – nämlich den Rubik’s Cube genannten Zauberwürfel so zu verdrehen, dass alle Seiten wieder einfarbig sind – schafft Dominik Fürer mit Leichtigkeit. Der 15-jährige Gossauer löst jede noch so knifflige Ausgangslage in Sekundenschnelle.

Am Anfang war der Rubik’s Cube unlösbar. Dann kam die Faszination, die mich nicht mehr los liess.

In einem Wettkampf liegt seine Bestzeit bei 10.1 Sekunden, im Training ist seine Bestzeit bei 6.3 Sekunden. Der Weltrekord steht bei unglaublichen 3.47 Sekunden.

Das Lösen des Rubik’s Cube beruht nur auf Reflexen, denn Zeit zum Überlegen bleibt keine.

Dank seiner Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit, vor allem aber dank seiner Fähigkeit sich Algorhythmen einzuprägen, ist der Kantonsschüler mit den Schwerpunktfächern Mathematik und Physik der Faszination und Leidenschaft des Zauberwürfels erlegen.

Die grösste Herausforderung ist sich selber und seine eigene Bestzeit zu schlagen und nicht gegen einen Gegner zu gewinnen.

Zu seiner Passion ist Dominik Fürer durch Zufall gekommen, als er einmal krank war und er sich langweilte. Der farbige Würfel liess ihn nicht mehr los. Heute trainiert er bis zu zwei Sunden pro Tag und verbessert so seine Fingerfertigkeit, sein Gedächnis und sein Vorstellungsvermögen.