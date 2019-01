Tierschützer zwingen Kinderzoo in die Knie

Der Schweizer Tierschutz verbucht im Kampf gegen die Haltung von Seelöwen einen Grosserfolg. Knies Kinderzoo in Rapperswil verzichtet per Ende 2019 auf Shows mit Seelöwen – weiter kommentieren will der Zoo den Entscheid nicht.

Vor rund 20 Jahren zeigten im Kinderzoo die letzten Delphine vor Publikum ihre Kunststücke. Kritik von Tierschützern führte dazu, dass seither Delphin-Shows in der ganzen Schweiz der Vergangenheit angehören. Nun streicht Knies Kinderzoo in Rapperswil auch die Seelöwen-Shows aus dem Programm.

«Anlage genügt heutigen Ansprüchen nicht»

Ganz zur Freude von Samuel Furrer vom Schweizer Tierschutz STS: «Das ist ein sehr verantwortungsbewusster Entscheid.» Der Tierschutz mache seit mehr als zehn Jahren Druck auf die Schweizer Zoos, um die Haltung von Wildtieren zu verbessern. «Schön, dass wir nun etwas bewirken konnten.»

Die Seelöwen-Anlage erfülle zwar die gesetzlichen Auflagen, so Furrer, für die intelligenten Tiere. Sie genüge von der Grösse und der Struktur her den heutigen Ansprüchen aber nicht. Deshalb sei es besser, auf Seelöwen-Shows zu verzichten.

Der Zoo plant einen Ersatzbau für die Seelöwen-Anlage. Ob dann dort andere Tiere in Shows auftreten sollen, ist nicht bekannt.