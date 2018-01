Unter der Leitung von Urs Karl Egger entwickelte sich das Kinderdorf Pestalozzi zu einem internationalen Begegnungsort für Kinder und Jugendliche. An den interkulturellen Austauschprojekten für Schweizer Schulklassen und Gruppen aus Ost- und Südosteuropa nehmen jährlich über 3‘100 Kinder und Jugendliche teil. Das Engagement im Ausland sei während seiner Amtszeit laufend ausgebaut worden, heisst es in der Mitteilung des Ostschweizer Kinderhilfswerkes.

Die Stelle des Geschäftsleiters tritt Ulrich Stucki Anfang Mai an. Stucki hat an der Universität Zürich Ethnologie, Geographie und Soziologie studiert und langjährige Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit. Seit 2013 leitet der gebürtige Schaffhauser, wohnhaft in Wald (ZH), in der Funktion als Direktor Nord- und Westafrika bei Swisscontact ein internationales Team aus 230 Mitarbeitenden verteilt auf sieben Länder.

Über Ulrich Stucki Ulrich Stucki war während der letzten 12 Jahre bei der Stiftung Swisscontact in verschiedenen Funktionen tätig. Vor seiner Zeit bei Swisscontact koordinierte er während drei Jahren für Helvetas Gemeindeentwicklungsprojekte in Kamerun und wirkte während vier Jahren als Sekundarschullehrer. Der gebürtige Schaffhauser wohnt in Wald (ZH), ist verheiratet und hat einen 5-jährigen Sohn.