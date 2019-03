Rolf Wüstenhagen, Professor für Management Erneuerbare Energie an der Universität St. Gallen unterstützt die Anliegen des Klimastreiks. Er ist unter anderem Berater des Weltklimarats in wirtschaftspolitischen Fragen und Mitunterzeichner der Petition «Scientists4Future», Link öffnet in einem neuen Fenster. «Schon heute haben die Klimademos Auswirkungen auf die Politik», so Wüstenhagen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Streiks für das Klima 1727 Schweizer Wissenschaftler unterstützen Schülerstreiks

«Die Wahlen im Herbst werden bereits als Klimawahlen bezeichnet», sagt Rolf Wüstenhagen. Eine solch grosse Bewegung wie die Klimastreiks rüttle auf und die Politik habe diese Signale auch wahrgenommen.

Bild 1 / 5 Legende: Trotz Regen und Wind zogen rund 2000 Personen durch die St. Galler Altstadt. SRF Bild 2 / 5 Legende: Der Demonstrationszug zog durch die St. Galler Innenstadt. SRF Bild 3 / 5 Legende: In St. Gallen haben sich etwa um 17:30 die Leute für die fünfte Klimademo versammelt. SRF / Markus Wehli Bild 4 / 5 Legende: Die Demonstranten setzen sich für eine Reduktion der CO2-Ausstosse ein. SRF / Markus Wehrli Bild 5 / 5 Legende: An der Demonstration nehmen nicht nur Jugendliche teil. Auffallend viele Demonstrierende sind über fünfzig. SRF / Markus Wehrli

«Früher war Klimaschutz ein linkes Thema. Heute sehen wir einen breiten Konsens in der Politik, dass der Klimaschutz eine grosse, gesellschaftliche Herausforderung ist.» Gerade die Landwirte, die traditionell bürgerlich wählen, hätten stark unter dem Hitzesommer gelitten und würden Lösungen fordern.