Über zwei Milliarden Menschen essen regelmässig Insekten – vor allem in Asien. In der Schweiz sind Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmer seit Mai 2017 als Lebensmittel zugelassen und im Angebot von Migros und Coop zu finden, doch der Trend hat sich nicht durchgesetzt. Das will der gebürtige Luzerner Daniel Birchler ändern. Mit dem eigenen Youtube-Kanal «Grounded – Insekten kochen» will er Hemmschwellen abbauen und dazu animieren, Insekten zu kochen.

Glace mit Buffalowurm-Mehl

Seine Sendungen zeichnet Birchler in der eigenen Küche auf, im Osten der Stadt St.Gallen, wo er heute lebt. Drei Lichtpaneel leuchten den Arbeitstisch aus, auf Stativen stehen zwei Spiegelreflex-Kameras. Schritt für Schritt führt Birchler durch das Rezept: Eine Orange wird filetiert und in Stücke geschnitten. Zusammen mit einem Kaffir-Limettenblatt, etwas Minze und Kondensmilch kommen die Orangenstücke in den Mixer. Nun folgt das Buffalowurm-Mehl. Daniel Birchler schaut kurz in die Kamera, stellt den Mixer an und giesst anschliessend die Masse in die Glacemaschine. Fertig ist das Dessert.

Augen zu und durch

«Ich wollte meinen Eiweiss-Konsum nicht mehr länger mit Fleisch decken. So bin ich auf Insekten gekommen», sagt Birchler. Als er das erste Mal die Mehlwürmer auf dem Teller sah, musste er die Augen schliessen, «nach dem fünften Mal wird es ganz normal». Heute verzichte er auf Fleisch.

Auf den Youtube-Kanal sei er gekommen, weil es bis heute keine deutschsprachige Kochsendung mit Insekten gibt. «Und ich kann im Internet schnell sehr viele Leute erreichen», sagt Birchler. Youtube wird heute von rund zwei Milliarden Menschen pro Monat genutzt; Umfragen zeigen, dass sechs von zehn Personen Informationen über diese Gratis-Videoplattform beziehen und nicht über Live-Fernsehen.

Für Nachhaltigkeit sensibilisieren

«Insekten bestehen zu grossen Teilen aus Eiweissen. Sie enthalten Balaststoffe aber nur wenig Kohlenhydrate», erklärt Birchler. Als ehemaliger Fitness-Trainer hat er sich intensiv mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt.

Heute arbeitet er als Sozialpädagoge, kochen sei sein grosses Hobby. «Klar habe ich zuerst gedacht oder gehofft, dass ich mit dem Youtube-Kanal Geld verdienen kann.» Schnell habe er aber festgestellt, dass man damit nicht reich werde. «Mir geht es viel mehr darum, Hemmschwellen abzubauen und die Zuschauer für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren», so Birchler.