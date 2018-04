Kommunale Wahlen

Die Zeiten von Kampfwahlen um die freien Sitze im Gemeinderat sind vorbei. Im besten Fall findet man einen Ersatzkandidaten für den vakanten Sitz. So das Bild bei den kommunalen Ersatzwahlen vom vergangenen Sonntag. «Es ist sicher ein Wohlstandsproblem. Es geht uns gut, und da will sich niemand für die Gemeinde engagieren», sagt Inge Schmid, Gemeindepräsidentin von Bühler und Präsidentin der Ausserrhoder Gemeindepräsidienkonferenz. Nun müsse man handeln, damit die Ämter wieder attraktiver werden.

Besonders dramatisch ist die Situation in Bühler und Schwellbrunn. In Bühler konnte kein Kandidat für den Gemeinderat gefunden werden, in Schwellbrunn wurde eine Kandidatin gewählt, ein weiterer Sitz bleibt frei.

Am Wochenende fanden aber nicht nur Wahlen in die Legislative statt. In Herisau wurde mit Glen Aggeler ein Ersatzkandidat für die Exekutive gewählt. In Speicher hingegen wird ein zweiter Wahlgang nötig, weil das absolute Mehr für das Gemeindepräsidium nicht erreicht wurde.