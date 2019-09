100 Tonnen Aronia-Beeren werden in der Schweiz jedes Jahr geerntet, zwei Drittel davon werden im Thurgau verarbeitet.

Die Aronia-Beere kommt ursprünglich aus Nordamerika. Seit den 1950er-Jahren wird sie auch in Europa angepflanzt, in der Schweiz seit 10 Jahren. Auf 65 Hektar Fläche werden heute rund hundert Tonnen geerntet, zwei Drittel der Ernte wird in der Landi Hüttwilen verarbeitet.

Bild 1 / 5 Legende: Die Aronia-Beeren auf dem Hof von Simon Räss in Benken werden maschinell geerntet. Michael Breu / SRF Bild 2 / 5 Legende: Ein überdimensionierter Sauger entfernt die abgeschüttelten Blätter. Zurück bleiben die Beeren. Michael Breu / SRF Bild 3 / 5 Legende: Die Beeren werden anschliessend in der Landi Hüttwilen verarbeitet. Michael Breu / SRF Bild 4 / 5 Legende: Die Aronia-Beere gehört zu den Rosengewächsen. Michael Breu / SRF Bild 5 / 5 Legende: Die Aronia-Beere gilt als äusserst gesund. Michael Breu / SRF

«Aronia ist eine violette, fast schwarze Beere. Die herbe Frucht kann getrocknet zum Naschen für zwischendurch verwendet werden», sagt Jürg Weber vom Leistungszenter Aronia der Landi Hüttwilen.

Weil die Aronia-Beere als «Superfood» gelte, werde sie vor allem von gesundheitsbewussten Menschen konsumiert, so Weber weiter.