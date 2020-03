Sein Name «Neuntöter» kommt daher, dass der Vogel seine Beuteinsekten gerne auf Dornen spiesst. Früher wurde geglaubt, dass er immer neun Tiere aufspiesst, bis er eines verzehrt. Er legt so aber einfach einen Notvorrat für schlechte Wetterperioden an oder um den Nachwuchs zu füttern. Die Grösse und Anzahl des Vorrats variiert und ist wohl vom Angebot abhängig.