Der am Sonntag in Kirchberg SG gefundene Tote war ein Drogenkurier. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Der Mann hatte mehrere 100 Gramm in Fingerlinge verpackte Drogen im Bauch und starb an einem Darmdurchbruch.

Seine Identität ist noch nicht geklärt.

Am Sonntagnachmittag hatte ein Fussgänger in Kirchberg in der Wiese am Waldrand einen Plastiksack entdeckt. Er meldete den seltsamen Fund der Polizei. Als die Polizisten den Sack öffneten, fanden sie die Leiche eines Mannes darin.