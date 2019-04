Es ist ein ewiges Thema: Wann und wo müssen Hunde an die Leine - oder eben nicht. Die Gemeinde Schmerikon im Linthgebiet wollte am beliebten Spazierweg am Aabach gar ein Hundeverbot einführen. Nach diversen Einsprachen krebste sie jedoch zurück und entschied sich für eine Leinenpflicht.

Polizei hat keine Zeit für Kontrollen

Damit sich die Hundehalter daran halten, beauftragte die Gemeinde die Polizei damit, regelmässig Kontrollen durchzuführen. Das Problem: Die Polizei hat dafür keine Zeit. Die Gemeinde entschied deshalb, einen privaten Sicherheitsdienst mit den Kontrollen zu beauftragen.

Damit dies möglich ist, muss jedoch das Polizeireglement der Gemeinde geändert werden. Dagegen wehrten sich die Hundehalter und ergriffen das Referendum. Mit Erfolg, wie die Linth-Zeitung schreibt. Am 30. Juni kommt es deshalb in Schmerikon zur Volksabstimmung.