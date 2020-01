Rund 80 Personen aus knapp 20 Projekten tauschten sich am Samstag Vormittag in der Turnhalle Lichtensteig aus. Am Nachmittag stiess die Bevölkerung dazu und liess sich informieren.

Projekte Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Es sind schon über 30 Projekte umgesetzt worden. Einige Beispiele von bisherigen und neuen Projekten: In Lichtensteig ist eine Weinbau Genossenschaft entstanden, die Lichtensteiger Wein produziert.

Das Familienzentrum Lichtensteig hat seine Tore geöffnet.

Im Bereich Kulinarik soll zum Beispiel der Käse auch Lichtensteig – und der Region – besser vermarktet werden.

Die Post wurde in ein Ökoworking-Macherzentrum umgenutzt.

Im Rathaus finden neu Kulturveranstaltungen statt Verwaltungssitzungen statt.

Unter dem Namen «Jost Bürgi Zukunftsforum» soll ein wissenschaftlicher Diskurs entstehen.

Zeitvorsorge und Seniorenservice sind weitere Stichworte zu Projekten.

Die Hälfte der Projekte laufen schon seit einiger Zeit. Hier waren Ideen gefragt zur Vermarktung oder zur Lösung von aktuellen Problemen. Bei den neuen Projekten erhielten die Macher Unterstützung bei der Umsetzung.

Bekanntestes Beispiel: Rathaus für Kultur

Seit November 2018 gehört das Rathaus in Lichtensteig der Kultur. Die Gemeindeverwaltung ist ausgezogen und hat Kulturschaffenden Platz gemacht.

Wir wollen mit unserem Engagement das ganze Toggenburg erreichen.

Die Projekte haben ihren Ursprung zwar in Lichtensteig. Sie sollen aber immer mehr auch ins Toggenburg ausstrahlen. «Wir wollen mit unserem langjährigen Engagement das ganze Toggenburg erreichen», sagt der Stadtpräsident Mathias Müller. Mittlerweilen kämen auch schon Unternehmer, Kulturschaffende und Vereinsvertreter aus dem ganzen Toggenburg an diese sogenannten «Macher*innen Tage».