Am Sonntag zeigt das Zürcher Künstlerduo «Glaser / Kunz» in einer grossen Einzelausstellung im Kunstmuseum Thurgau ihre «Kinematografischen Skulpturen». Diese durch Lichtprojektionen scheinbar zum Leben erweckten Figuren wirken täuschend echt und werfen Fragen zu Identität und Wahrnehmung auf.

Glaser / Kunz bewegen sich mit ihren Skulpturen an der Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Mit ihren täuschend echten Skulpturen, den «Kinematografischen Skulpturen» führen sie die Besucher in eine virtuelle Welt, die von der Wirklichkeit kaum unterscheidbar ist und stellen Fragen nach der eigenen Idenität. «Ich ist ein anderer.» heisst denn auch die Ausstellung im Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen.

Die Ausstellung läuft vom 19. Februar bis zum 6. August 2017.

