Marianne Ryter ist seit 2019 neue Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts in St. Gallen. Sie ist 50 Jahre alt, war vorher Vizepräsidentin des Gerichts. Sie arbeitet 50 Prozent als Richterin und 50 Prozent als Gerichtspräsidentin. Sie hat zwei Kinder, wohnt unter der Woche in St. Gallen und ist am Wochenende in Bern bei ihrer Familie. Marianne Ryter wurde von der Bundesversammlung für zwei Jahre gewählt.