Das Theater St. Gallen spielt wegen Renovationen in einem Provisorium mit weniger Plätzen. Weitere Platzreduktionen liegen nicht drin, heisst es beim Theater.

Im Provisorium, in der Lokremise und in der Tonhalle werden für Aufführungen des Theater St. Gallen alle Plätze verkauft. Es gibt keine leeren Stühle oder Stuhlreihen. Die Besucherinnen und Besucher müssen dafür eine Schutzmaske tragen. Und zwar in allen Räumen.

Finanziell zu eng

Es gebe keine andere Variante, sagt Theaterdirektor Werner Signer: «ansonsten würden wir die Saison finanziell nicht durchstehen». Dass die Maske und die enge Sitzordnung die Besucher abschrecken wird, glaubt er nicht.

Das Risiko in der Gastronomie ist uns zu hoch.

Die Maskenpflicht gilt für alle Besucher über 12 Jahren. Das Konzept wurde mit dem St. Galler Gesundheitsdepartement ausgearbeitet. Es werden strenge Kontrollen durch das Theaterpersonal angekündigt. Das Theater verzichtet seinerseits auf Gastronomie. Obwohl auch diese Einnahmen bitter nötig wären, sagt der Theaterdirektor weiter.

Das Konzept gilt, solange keine neuen Massnahmen von Bund oder Kanton erlassen werden. Die St. Galler Theatersaison beginnt Ende Oktober.