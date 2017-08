Aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage in Europa haben die Polizeikorps an den grossen Festen an diesem Wochenende vorgesorgt. Um zu verhindern, dass jemand mit Fahrzeugen in die Menschenmenge fahren kann, wurden die Zufahrten zum Stadtfest in St. Gallen, Chur und Rapperswil-Jona blockiert.

«Wir machen das seit mehr als einem Jahr bei grösseren Festen im öffentlichen Raum», sagt Roman Kohler von der Stadtpolizei St. Gallen. Die grosse Herausforderung sei, dass man die Zufahrten für Rettungskräfte und Nachschub dennoch sicherstellen könne. Deshalb kämen neben Betonelementen auch Fahrzeuge zum Einsatz, welche schnell weggestellt werden können.

Tausende besuchten die Feste am Wochenende. Das St. Galler Fest spricht von 110'000 Besucherinnen und Besuchern, das Churer Fest von 75'000 und das Stadtfest in Rapperswil-Jona von 30'000. Die Veranstalter teilen mit, dass es zu keinen grösseren Zwischenfällen gekommen sei.