Der Thurgau ist bekannt als Apfelkanton. Seit 2002 werden am Bodensee aber auch Mini-Kiwis angebaut. Mit der Unterstützung des Kantons wurde der Anbau von Mini-Kiwis im Thurgau lanciert.

Bekannter werden

Viele Konsumenten kennen heute die Mini-Kiwi noch nicht. Die neugegründete IG Mini-Kiwi will das nun ändern. Einer der ersten in der Schweiz, der Mini-Kiwis anbaute, ist Bauer Andreas Eberle aus Altnau: Mit einer Info-Broschüre sollen die Konsumentinnen und Konsumenten auf die Mini-Kiwi aufmerksam gemacht werden. Der Slogan: «Schälst Du noch, oder isst Du schon?!»

Legende: Die Mini-Kiwi-Ernte muss jetzt unter die Leute gebracht werden. SRF/Sascha Zürcher

Investitionen gesichert

In der Ostschweiz werden jährlich 30-35 Tonnen Mini-Kiwis geerntet. Rund 760'000 Franken will die IG Mini-Kiwi aufwenden für die Vermarktung und einen professionellen Vertrieb. Der Bund und der Kanton Thurgau übernehmen 24% der Kosten. Auf dem Hof von Andreas Eberle in Altnau soll ein neues Vermarktungszentrum für die Mini-Kiwi gegründet werden.