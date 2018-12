Zehn Jugendliche zwischen 15 und 26 Jahren haben in Kreuzlingen das Jugendparlament Thurgau gegründet. Das Jugendparlament Thurgau betreibt eine aktive Jugendpolitik und fördert die Mitbestimmung von Jugendlichen.

Motivierte Jugendliche

«Wir möchten jungen Ideen in der Gesellschaft und in der Politik zum Durchbruch verhelfen», sagt Mara Bolliger die Co-Präsidentin des Jugendparlaments Thurgau. Es sei wichtig, Jugendliche für die Politik zu begeistern und zu motivieren. Die Jugendlichen erarbeiteten am ersten Jugendparlament erste Projekte, die alle unter dem Motto «Niemand ist zu jung um eine gute Idee zu haben» stehen.