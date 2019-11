In Appenzell Innerrhoden wurde das erste tote Schaf am Sonntag gefunden, das zweite am Donnerstag. Ein Tier wurde verletzt und zwei werden noch vermisst, teilt die Innerrhoder Jagd- und Fischereiverwaltung mit. Beim Riss vom Sonntag sei noch nicht klar gewesen, welches Tier das Schaf getötet hatte. Das Rissbild vom Donnerstag zeige hingegen deutliche Spuren eines Wolfsrisses.

DNS-Proben zur Kontrolle

Die toten Schafe wurden nördlich von Appenzell im Gebiet Steigchopf gefunden. Die Jagd- und Fischereiverwaltung ging am Freitagmorgen davon aus, dass sich der Wolf noch immer im Gebiet aufhält. Die Besitzerinnen und Besitzer von Kleinvieh wurden deshalb per SMS über die Vorfälle informiert.

Von den beiden gefundenen Kadavern haben die Behörden DNS-Proben entnommen und zur Artbestimmung eingeschickt. Ergebnisse werden in einigen Wochen erwartet.

Auch Risse in Ausserrhoden

Am Freitagmorgen wurden auch auf einer Weide in Urnäsch zwei tote Schafe gefunden. Zwei weitere Tiere wurden so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. So, wie bei den Fällen in der Nähe von Appenzell, gehen auch die Ausserrhoder Behörden von einem Wolfsriss aus.

Die Ausserrhoder Jagdverwaltung schliesse nicht aus, dass derselbe Wolf für die Risse im Appenzellerland verantwortlich ist, heisst es in einer Mitteilung. Auch bei den Kadavern in Urnäsch wurden Proben genommen, um die Identität des Raubtiers zu klären.