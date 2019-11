Nach neun Jahren als Direktor verlässt Nicolo Paganini die Olma Messen St. Gallen. Er trete sein Amt per Ende Mai 2020 ab, heisst es in einer Mitteilung. «In den vergangenen eineinhalb Jahren habe ich gemerkt, dass es sehr schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen», sagt Paganini. Der 53-Jährige sitzt seit März 2018 im Nationalrat und wurde bei den vergangenen Wahlen für weitere vier Jahre bestätigt.

Sein Nationalratsmandat und die Tätigkeit als Olma-Direktor seien vorübergehend zu bewältigen gewesen, sagt Paganini: «Für eine gewisse Zeit kann man einen solchen Effort leisten.» Nun habe er sich aber Gedanken machen müssen, wie er sich entlasten könnte. Er sei zum Schluss gekommen, dass ein Wechsel in der Olma-Direktion für ihn und auch für das Unternehmen das beste sei.

Zukunft ungewiss

Die Olma Messen werden die frei werdende Stelle von Nicolo Paganini «zeitnah» ausschreiben, heisst es in der Mitteilung weiter. Paganini selbst will sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht festlegen: «Einerseits will ich mich in der Politik in Bern nach meiner Wiederwahl noch stärker einsetzen, anderseits auf jeden Fall ein berufliches Standbein in der Wirtschaft behalten.» Vorstellbar wären für ihn die Übernahme von Verwaltungsratsmandaten, eine Tätigkeit für Verbände oder auch die Arbeit als Berater.