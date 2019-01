Ein Analyseflug von Experten hat ergeben, dass das Gebiet um die Schwägalp nun gefahrlos betreten werden kann.

Die Räumungsarbeiten können nun fortgesetzt werden.

Eine Lawine hatte gestern auf der Schwägalp Teile eines Hotels sowie mehrere Autos verschüttet. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Ein Augenzeugen-Video zeigt das Ausmass des Lawinengangs.

Legende: Die Schwägalp liegt im Süden des Kantons Appenzell Ausserrhoden. SRF

Die Polizei hat am Freitagmorgen mit einem Experten der Alpinen Rettung Schweiz einen Suchflug gemacht, um die Risiken zu analysieren. Nun könne man sagen, dass die Schneemassen durch eine Lawine losgelöst wurden, sagt Anton Sonderegger, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Demzufolge könne man das Gebiet nun wieder gefahrlos betreten und mit den Räumungsarbeiten fortfahren.

Aufgrund der starken Schneefälle und der Lawinengefahr hatten die Bergungsmannschaften die Absuche des Lawinenkegels am Donnerstagabend eingestellt. Bislang lägen der Polizei keine Meldungen über vermisste Personen vor, sagte der Sprecher bereits am Donnerstagabend und bestätigte dies auch am Freitagmorgen. Die Hotelgäste und das Personal seien vollzählig. Überdies sei der Polizei nicht bekannt, dass sich weitere Personen in der Region aufgehalten hätten.

Polizei und Busse haben 75 Menschen ins Tal gefahren

Restaurant- und Hotelgäste, die die Schwägalp hätten verlassen wollen, seien in der Nacht mit Bussen ins Tal gefahren worden, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit. Zudem sei ein Ferienhaus in dem Gebiet vorsichtshalber evakuiert worden.

Bild 1 / 8 Legende: Derweil haben die Aufräumarbeiten im Lawinengebiet begonnen. Die Polizei sucht weiter nach möglichen Vermissten – auch wenn es keine Meldungen über Vermisste gibt. Keystone Bild 2 / 8 Legende: Die 300 Meter breite Lawine von der Schwägalp ist bis ins Hotel Säntis eingedrungen. SRF Augenzeuge/Urs Rickenbach Bild 3 / 8 Legende: Von der Strasse und dem Platz vor dem Hotel ist nicht mehr viel zu sehen. Die Lawine hat sie unter sich begraben. Kapo Appenzell Ausserrhoden Bild 4 / 8 Legende: Die Alp gleicht einer weissen Wüste. Schnee, Flocken und zerstörte Autos. Kapo Appenzell Ausserrhoden Bild 5 / 8 Legende: Auch das Postauto blieb nicht verschont. So schnell wird es keine Passagiere mehr ins Tal hinunter fahren. Kapo Appenzell Ausserrhoden Bild 6 / 8 Legende: Meterhoch türmt sich der Schnee vor dem Betriebshaus. Ein Reinkommen in die Garage – kaum mehr möglich. Kapo Appenzell Ausserrhoden Bild 7 / 8 Legende: Mittlerweile sind die Personen, welche über Nacht im Hotel blieben, mit dem Postauto ins Tal gebracht worden. SRF Bild 8 / 8 Legende: Die Passstrasse von Neu St. Johann (SG, Gemeinde Nesslau) nach Urnäsch (AR) ist nun wieder geöffnet. Die Zufahrt zur Talstation der Säntisbahn bleibt aber gesperrt. SRF

Eine rund 300 Meter breite Lawine war am Donnerstag auf der Schwägalp niedergegangen. Die Schneemassen verschütteten mehrere Autos und drangen ins Hotel Säntis ein. Drei Personen wurden verletzt. Sie wurden ins Spital gefahren und sowohl medizinisch als auch psychologisch betreut.

Spezialisten der alpinen Rettung suchten mit Lawinensuchhunden und technischen Geräten in dem mehrere Meter hohen Lawinenkegel. Der Notruf wegen des Lawinenabgangs war am Donnerstag um 16.30 Uhr eingegangen. Sofort wurden Einsatzkräfte aufgeboten.

Aufgrund erster Erkenntnisse hat sich eine Lawine am Hang gegenüber des Hotels Säntis auf der Schwägalp gelöst. Die Schneemassen drangen bis zur Bushaltestelle vor dem Hotel und verschütteten mehrere Autos und Teile des Restaurants, wie auch ein SRF-Augenzeugen-Video zeigt.

Die Schwägalp in der Ostschweiz befindet sich bei Urnäsch (AR) auf knapp 1300 Metern über Meer am Nordwesthang des Säntis.