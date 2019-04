Da der Appenzell Innerrhoder Nationalrat Daniel Fässler an der Landsgemeinde in den Ständerat gewählt wurde, wird sein Sitz in der grossen Kammer frei. Die Standeskommission (Regierung des Kantons Appenzell Innerrhoden) hatte schon im Vorfeld entschieden, dass die allfällige Wahl eines neuen Mitglieds des Nationalrats im Herbst stattfindet. Bis dahin bleibt der Sitz vakant.

Interesse vorhanden

Als heisser Kandidat wird der ehemalige CVP-Regierungsrat Thomas Rechsteiner gehandelt. Er unterlag Daniel Fässler zwar im Kampf um den Sitz im Ständerat, könnte ihn nun aber im Nationalrat beerben. Zwar möchte Thomas Rechsteiner sich noch nicht festlegen, ob er kandidiert. Er sagt jedoch:

Das Mandat im Nationalrat ist sicher ein spannendes Amt.

Auch gute Chancen auf den Sitz könnte Regierungsrätin Antonia Fässler haben. Auch sie will sich im Moment aber noch nicht auf eine Kandidatur festlegen. Sie sagt:

Es würde mich reizen. Definitiv entschieden habe ich mich aber noch nicht.

Die SP Appenzell Innerrhoden hat bereits angekündigt, dass sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten bringen wollen. Beispielsweise die Vizepräsidentin Daniela Mittelholzer. Sie sagt:

Es ist sicher eine spannende Aufgabe, mehr möchte ich aber nicht dazu sagen.

Die SP wird Ende Mai eine offizielle Kandidatin oder einen offiziellen Kandidaten küren. Es zeichnet sich ab, dass es einen spannenden Kampf um den Innerrhoder Nationalratssitz geben könnte.