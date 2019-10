Hans Keller ist Ausbildungschef für das Projekt Nähmaschinen für Haiti des Ostschweizer Vereins Lemuel Swiss, das sich für Entwicklungsprojekte in Haiti einsetzt. Der 78-jährige Rorschacher war früher Nähmaschinenmechaniker.

Legende: «Unsere Nähmaschinen sind gut geeignet für Haiti.» SRF SASCHA ZÜRCHER

Im Frühling brachte er einen Container voll mit alten Nähmaschinen nach Haiti: «Wir machen Hilfe zur Selbsthilfe. In Haiti fehlt es an Strom. Unsere Nähmaschinen werden mit Fusspedalen betrieben und sind deshalb gut geeignet für Haiti.»

Per WhatsApp mit Haiti verbunden

Hans Keller ist täglich mit seinem Stellvertreter in Haiti verbunden: «Ich gebe David Anweisungen per WhatsApp. Er schickt mir Videos und Fotos. So kann ich sehen, was kaputt ist und wie man die Maschinen in Haiti reparieren kann.»

Ausbildung zur Näherin

Derzeit sucht Hans Keller aus Rorschach alte Nähmaschinen. Diese zerlegt er in Einzelteile und liefert sie als Ersatzteile nach Haiti. Dort werden junge Frauen zu Näherinnen ausgebildet, um sich und ihre Familien dank der Hilfe aus der Ostschweiz finanzieren zu können.