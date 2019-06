Das Los hat entschieden: Nummer eins geht an die «BDP Best Agers», die letzte Listennummer hat die SP gezogen.

In den Thurgauer Wahlunterlagen wird im Herbst die Liste «BDP Best Agers» an erster Stelle stehen. Per Los wurde am Mittwoch entschieden, dass die Liste mit älteren BDP-Politikern den vordersten Platz erhält. Bei der Auslosung wurden alle Listen berücksichtigt, die am Stichtag 3. Juni eingereicht wurden.

Listennummern Kanton Thurgau Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nummer 1: BDP Nummer 2: JSVP Nummer 3: EDU Nummer 4: FDP Stammliste Nummer 5: SVP Nummer 6: BDP Junge Nummer 7: EVP Nummer 8: BDP Hauptliste Nummer 9: JUSO Nummer 10: FDP Frauen Nummer 11: CVP New Nummer 12: CVP Stammliste Nummer 13: Junge Grüne Nummer 14: Grüne Nummer 15: Grüne Panther Nummer 16: JCVP Nummer 17: SP

Die Liste der Grünliberalen Partei ist nach dem Stichtag eingegangen. Die GLP belegen damit die Listennummer 18. Parteien und Gruppierungen haben noch bis zum 12. August Zeit, eine Liste einzureichen. Die weiteren Plätze werden nach Zeitpunkt des Eingangs vergeben. Sollten am selben Tag mehrere Listen eingehen, entscheidet das Los.