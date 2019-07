Neue Sitzbänke in Flawil

Die Meinungen über die neuen Sitzbänke am Bahnhof Flawil sind gemacht. Passanten äussern sich sehr kritisch über sie: «Ein Planungsfehler.» , «Komplett daneben.», «Gut gemeint, aber schlecht gemacht.» oder «Da muss man gar nicht hinsitzen, denn wenn man sie anschaut, weiss man schon, dass sie unbequem sind.»

Bänke sind zu hoch und zu tief

Die Bänke sind zu hoch, das heisst über der Höhe, die Fachleute für Sitzbänke im öffentlichen Raum empfehlen. Wer nicht gross genug ist, hat die Beine in der Höhe und nicht bequem auf dem Boden. Aber auch die Tiefe der Sitzbänke entspricht nicht dem von Fachleuten empfohlenen Wert. Man sitzt nicht bequem, da man nicht gut anlehnen kann.

Legende: SRF

Man habe die Rückmeldungen zu den neuen Sitzbänken am Bahnhof zur Kenntnis genommen und werde nach den Sommerferien entscheiden, was man mache, sagt Markus Scherrer von der Gemeinde Flawil. Von einem Planungsfehler will er aber nichts wissen. Auf der Strasse zuckt man darüber nur die Schultern und ein Passant bemerkt: «Da kann man sich fragen, wer solche Planungen macht und wer noch dafür die Verantwortung übernimmt.»

Legende: SRF

Auf die lange Bank schieben lässt sich das Problem aber nicht, denn im kommenden Frühling soll der neugestaltete Bahnhof mit einem Fest eingeweiht werden.