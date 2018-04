Bild 1 / 10 Legende: Flüssiges Zinn wurde in eine Form gegossen: Es entsteht ein Anhänger für eine Kette. SABRINA LEHMANN/SRF Bild 2 / 10 Legende: Aus drei Zutaten eine Gel-Masse machen und als Kühlpad verwenden: So lernen die Kinder spielerisch die chemische Reaktion einer Substanz kennen. SABRIN LEHMANN/SRF Bild 3 / 10 Legende: Die Kinder kochen eine Lösung von Salz und Speisestärke in Wasser auf und beobachten dabei, wie die Stärke «verkleistert». SABRINA LEHMANN/SRF Bild 4 / 10 Legende: An diesem Stand programmieren die Jugendlichen einen Roboter mit einem Programmierkonzept, das auf Apps aufbaut. Wenn alles richtig programmiert ist, wird der Golfball durch die Tore gestossen. SABRINA LEHMANN/SRF Bild 5 / 10 Legende: Die Mint-Fächer sind immer noch eine Männer-Domäne. Nicht so an der Offa: Dieses Mädchen poliert eine Linse für eine eigene Lupe. SABRINA LEHMANN/SRF Bild 6 / 10 Legende: Programmieren mit Lego Mindstorms. SABRINA LEHMANN/SRF Bild 7 / 10 Legende: Bereits die kleinste Veränderung eines Parameters hat Auswirkungen auf den Roboter. So braucht es unter Umständen viele Versuche, bis der Roboter die Kurve richtig fährt und unterwegs nicht in eine Wand prallt. SABRINA LEHMANN/SRF Bild 8 / 10 Legende: Der Roboter wird vor der Startlinie platziert. Ob er die Kurve nun kriegt? SABRINA LEHMANN/SRF Bild 9 / 10 Legende: Der Roboter dreht sich wie von Geisterhand. Es sei «ein schönes Erfolgserlebnis», sagen die Jugendlichen an diesem Stand. SABRINA LEHMANN/SRF Bild 10 / 10 Legende: Nachwuchsförderung in Technik und Naturwissenschaften: Das Projekt «Tun Ostschweiz» wird finanziert durch Beiträge von Stiftungen, Unternehmen, den Kantonen sowie den Olma-Messen. SABRINA LEHMANN/SRF

An der Ostschweizer Ferien- und Trendmesse in St. Gallen findet Nachwuchsförderung in Technik und Naturwissenschaften statt. Die Sonderschau «Tun Ostschweiz» findet nach 2015 und 2016 bereits zum dritten Mal statt. Kinder und Jugendliche können an 25 Ständen selber forschen und so die Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) auf spielerische Art kennenlernen.