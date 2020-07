Christine Bolt ist 44 Jahre alt und arbeitet seit Anfang Juni 2020 als neue Olma-Direktorin. Zuvor war sie stellvertretende Leiterin des St. Galler Tagblatts, davor Direktorin von Toggenburg Tourismus. Christine Bolt ist in Wildhaus (SG) aufgewachsen, heute lebt sie mit ihrer Familie in Abtwil. Christine Bolt hatte in Wattwil die Matura gemacht, begann an der HSG zu studieren, arbeitete dann auf einer Bank, bildete sich weiter als eidg. Marketingplanerin und dipl. Verkaufsleiterin und hat einen Master of Advanced Studies.